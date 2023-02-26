Из-за сноса Дома народного творчества в Рыбинске могут возбудить уголовное дело

Обстоятельства сноса исторического здания в Рыбинске проверят следователи. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова

Следственные органы проверяют обстоятельства сноса Дома народного творчества в Рыбинске. Историческое здание, которое является одним из последних сохранившихся образцов деревянного зодчества города, сравняли с землей вечером 23 февраля. По словам главы Рыбинска Дмитрия Рудакова, разрешения на работы администрация не выдавала.

- Следователем будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных лиц, а также проведены все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств сложившейся ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

- Считаю, что собственник в этой ситуации чувствует свою неправоту. Иначе зачем проводить работы в темноте в праздник, - прокомментировал случившееся Дмитрий Рудаков.

По его словам, этот снос - показатель фиаско краеведения в Рыбинске. И теперь в городе опасаются за другие здания, представляющие историческую и культурную ценность. Чтобы акт вандализма не повторился, выставят охрану у Бурлацкой больницы.