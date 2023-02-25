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Общество25 февраля 2023 8:30

В Рыбинске без разрешения снесли историческое здание

Рабочие приехали вечером в выходной день
Полина Вачнадзе
В Рыбинске на улице Чкалова снесли Дом народного творчества. ФОТО: Рыбинское отделение ВООПИиК

В Рыбинске на улице Чкалова снесли Дом народного творчества. ФОТО: Рыбинское отделение ВООПИиК

Вечером 23 февраля в Рыбинске на улице Чкалова было снесено здание с большой историей - Дом народного творчества. Под покровом темноты собственник пригнал экскаватор и сравнял с землей строение, которое представляло собой образец деревянного зодчества. Аналогичных зданий в городе почти не осталось.

- Считаю, что собственник в этой ситуации чувствует свою неправоту. Иначе зачем проводить работы в темноте в праздник. Есть рабочие дни. Не была обеспечена элементарная безопасность сноса. Тротуар использован без разрешения. Никаких ограждений с вертикальной защитой для пешеходов. Дети ходили по тротуару в двух шагах, - прокомментировал случившееся глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Администрация города обратится в правоохранительные органы. ФОТО: Рыбинское отделение ВООПИиК

Администрация города обратится в правоохранительные органы. ФОТО: Рыбинское отделение ВООПИиК

По его словам, снос Дома народного творчества был проведен с нарушением градостроительных норм. Улица Чкалова находится в зоне охраны памятников. Несмотря на то, что здание не было признано вновь выявленным объектом культурного наследия, собственник должен был получить разрешение на работы. Но администрация города его не выдавала.

- Будет обращение в правоохранительные органы. Здание с богатой историей безвозвратно утрачено. Будем добиваться привлечения всех виновных к ответственности, - сказал Дмитрий Рудаков.

Культура: изобразительное искусство