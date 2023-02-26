У Бурлацкой больницы в Рыбинске выставят охрану

У Бурлацкой больницы выставят охрану. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске у Бурлацкой больнице выставят охрану. Здание является памятником деревянного зодчества и сейчас общественники города опасаются, что его постигнет участь Дома народного творчества, снесенного вечером 23 февраля.

- Уничтожение здания на улице Чкалова обострило вопрос сохранности архитектурного наследия Рыбинска. В Бурлацкой больнице собрались активные горожане. На уровне города мы не можем изменить законы. Но можем привлечь внимание к фактам вандализма в зоне исторической застройки, - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

По его словам, у города и рыбинцев есть планы, "которые позволят вдохнуть в комплекс жизнь". Сейчас больница, построенная в 19 веке, находится в плачевном состоянии. Постаралось и время, и отсутствие должного ухода, и мародеры.