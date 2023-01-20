После взрыва газа в доме на улице Кузнецова в Ярославле возбуждено уголовное дело о подделке документов

По документам газовая плита в квартире была исправна, в действительности плиты вовсе не было. Фото: СУ СКР по Ярославской области

Прокуратура Ленинского района Ярославля завершила проверку по взрыву бытового газа в доме на улице Кузнецова. ЧП, которое унесло жизнь мужчины, произошло рано утром 5 декабря прошлого года.

Техническим обслуживанием внутридомового газового оборудования занимались ООО «Инвестстрой» и ООО «Росстройгаз».

- В феврале 2022 года при проведении специалистом ООО «Росстройгаз» технического обслуживания газового оборудования в ведомость были внесены недостоверные сведения о наличии в квартире, в которой произошел инцидент, исправной газовой плиты и отсутствии каких-либо замечаний. Вместе с тем проверка показала, что собственница квартиры приобрела ее в 2020 году без плиты и впоследствии газовое оборудование не устанавливала, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Материалы проверки были отправлены в следственные органы, которые, в свою очередь, возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо ложного документа».

Кроме того, в отношении «Инвестстроя» возбудили административное дело за нарушение сроков проверки и прочистки вентиляций. Рассматривать его будет госжилинспекция.

Штраф в 250 тысяч рублей выплатит Управдом Ленинского района. Компания наказана за ненадлежащий контроль за работой обслуживающих организаций.

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