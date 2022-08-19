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Звезды19 августа 2022 7:22

Коллективу ярославского Волковского театра представили нового директора

Теперь официально – им стал Герман Громов
Полина Вачнадзе
Герман Громов стал новым директором театра имени Волкова

Герман Громов стал новым директором театра имени Волкова

Фото: Полина Вачнадзе

18 августа творческому коллективу театра имени Федора Волкова представили нового директора. Им стал Герман Громов.

Громов родился в Москве, закончил театральное отделение Саратовской консерватории. По словам Германа Громова, сейчас перед ним стоят две задачи: сохранить все, что наработано в театре, и приумножить это.

Теперь уже бывший директор Первого русского Айрат Тухватуллин занял пост первого заместителя художественного руководителя МХТ имени Чехова. Работать он будет под руководством Константина Хабенского.