Коллективу ярославского Волковского театра представили нового директора

Герман Громов стал новым директором театра имени Волкова Фото: Полина Вачнадзе

18 августа творческому коллективу театра имени Федора Волкова представили нового директора. Им стал Герман Громов.

Громов родился в Москве, закончил театральное отделение Саратовской консерватории. По словам Германа Громова, сейчас перед ним стоят две задачи: сохранить все, что наработано в театре, и приумножить это.

Теперь уже бывший директор Первого русского Айрат Тухватуллин занял пост первого заместителя художественного руководителя МХТ имени Чехова. Работать он будет под руководством Константина Хабенского.