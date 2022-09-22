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Общество22 сентября 2022 8:14

На прощание с Сергеем Пускепалисом идут сотни ярославцев

Гражданская панихида идет больше часа, а поток людей не ослабевает
Полина Вачнадзе
Зал Волковского полон

Зал Волковского полон

Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Ярославцы нескончаемым потоком продолжают идти к Волковскому театру. Сегодня, 22 сентября, здесь прощаются с актером и режиссером Сергеем Пускепалисом и водителем театра Александром Синицыным. 20 сентября они разбились в автокатастрофе, когда перегоняли в Москву бронированный микроавтобус, предназначенный Донбассу.

Все приносят соболезнования вдове и сыну Сергея Пускепалиса

Все приносят соболезнования вдове и сыну Сергея Пускепалиса

Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Сейчас в Волковском театре работает корреспондент КП-Ярославль. Прощальные речи сказали губернатор Ярославской области Михаил Евраев, директор театра и друг Сергея Пускепалиса Герман Громов, экс-директор Волковского Айрат Тухватуллин. Приехали актеры, режиссеры, театральные и кинодеятели со всей страны. Все выражают соболезнования вдове и сыну Сергея Пускепалиса, которые не отходят от гроба.

Сын и вдова Сергея Пускепалиса не отходят от гроба отца и мужа

Сын и вдова Сергея Пускепалиса не отходят от гроба отца и мужа

Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Зрительный зал полон людей. Многие, возложив цветы, остаются в зале.

Приехал Эдгард Запашный

Приехал Эдгард Запашный

Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Приехал Андрей Мерзликин

Приехал Андрей Мерзликин

Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

- Зал театра плачет, будто живой организм. Я пришла, чтобы положить цветы на гроб этого великого человека. Он столько сделал для Волковского театра. Да и просто был добряком, излучал свет, - говорит жительница Ярославля Татьяна.

Люди ждут, когда их пустят в зал

Люди ждут, когда их пустят в зал

Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

- Я пришел, чтобы убедиться в том, сколько людей любили Сергея. На улице огромная очередь, люди идут и идут для того, чтобы проводить актера в последний путь, - говорит ярославец Дмитрий.

Несмотря на холод и дождь, ярославцы ждут своей очереди

Несмотря на холод и дождь, ярославцы ждут своей очереди

Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

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