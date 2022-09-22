Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2022 6:20

В Ярославле идет церемония прощания с Сергеем Пускепалисом

На сцене Волковского театра стоят два закрытых гроба
Авторы (2):
Полина Вачнадзе
Анастасия ГОЛУБЕВА
Сергея Пускепалиса и Александра Синицына хоронят в закрытых гробах

Сергея Пускепалиса и Александра Синицына хоронят в закрытых гробах

Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В Ярославле началась церемония прощания с художественным руководителем Волковского театра Сергеем Пускепалисом и водителем Первого русского Александром Синицыным. Они погибли в автокатастрофе в Ростовском районе Ярославской области 20 сентября.

К гробам пускают группы по несколько человек

К гробам пускают группы по несколько человек

Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

На сцене стоят два закрытых гроба, прощание только началось, а они уже утопают в красных цветах и венках. Рядом с гробами почетный караул и артисты Волковского, которые изо всех сил стараются сдержать слезы.

Ярославцы несут в основном красные цветы

Ярославцы несут в основном красные цветы

Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Желающих проститься пускают группами по несколько человек.

Как сообщает корреспондент КП-Ярославль, в зале невероятно тихо, только иногда слышны всхлипы людей.

Цветы практически сразу убирают с гробов

Цветы практически сразу убирают с гробов

Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В 10 утра начнется гражданская панихида.

На прощание приехал бывший директор Волковского Айрат Тухватуллин

На прощание приехал бывший директор Волковского Айрат Тухватуллин

Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Приехал губернатор Ярославской области Михаил Евраев и члены ярославского правительства

Приехал губернатор Ярославской области Михаил Евраев и члены ярославского правительства

Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ярославцы второй день несут цветы к театру имени Волкова

Они отдают дань памяти Сергею Пускепалису, погибшему в ДТП (подробнее)

«Считал главным воспитание подрастающего поколения»: сотрудники ярославской полиции рассказали о сотрудничестве с Сергеем Пускепалисом

Сергей Витауто был активным членом Общественного совета при УМВД (подробнее)

УТРАТЫ