В Ярославле идет церемония прощания с Сергеем Пускепалисом

Сергея Пускепалиса и Александра Синицына хоронят в закрытых гробах Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В Ярославле началась церемония прощания с художественным руководителем Волковского театра Сергеем Пускепалисом и водителем Первого русского Александром Синицыным. Они погибли в автокатастрофе в Ростовском районе Ярославской области 20 сентября.

К гробам пускают группы по несколько человек Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

На сцене стоят два закрытых гроба, прощание только началось, а они уже утопают в красных цветах и венках. Рядом с гробами почетный караул и артисты Волковского, которые изо всех сил стараются сдержать слезы.

Ярославцы несут в основном красные цветы Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Желающих проститься пускают группами по несколько человек.

Как сообщает корреспондент КП-Ярославль, в зале невероятно тихо, только иногда слышны всхлипы людей.

Цветы практически сразу убирают с гробов Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В 10 утра начнется гражданская панихида.

На прощание приехал бывший директор Волковского Айрат Тухватуллин Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Приехал губернатор Ярославской области Михаил Евраев и члены ярославского правительства Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

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