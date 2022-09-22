В Ярославле идет церемония прощания с Сергеем Пускепалисом

Сергея Пускепалиса и Александра Синицына хоронят в закрытых гробах
Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле началась церемония прощания с художественным руководителем Волковского театра Сергеем Пускепалисом и водителем Первого русского Александром Синицыным. Они погибли в автокатастрофе в Ростовском районе Ярославской области 20 сентября.
К гробам пускают группы по несколько человек
Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА
На сцене стоят два закрытых гроба, прощание только началось, а они уже утопают в красных цветах и венках. Рядом с гробами почетный караул и артисты Волковского, которые изо всех сил стараются сдержать слезы.
Ярославцы несут в основном красные цветы
Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА
Желающих проститься пускают группами по несколько человек.
Как сообщает корреспондент КП-Ярославль, в зале невероятно тихо, только иногда слышны всхлипы людей.
Цветы практически сразу убирают с гробов
Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА
В 10 утра начнется гражданская панихида.
На прощание приехал бывший директор Волковского Айрат Тухватуллин
Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА
Приехал губернатор Ярославской области Михаил Евраев и члены ярославского правительства
Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА
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