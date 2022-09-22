«До сих пор не верится»: губернатор Ярославской области Михаил Евраев пришел на прощание с Сергеем Пускепалисом

Михаил Евраев: Запомним Сергея таким, каким он был – настоящим человеком. Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В театре имени Федора Волкова в эти минуты прощаются с актером и режиссером Сергеем Пускепалисом и водителем театра Александром Синицыным. Несколько слов сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев:

- Для всех нас это огромная трагедия и большое человеческое горе. Я Александра не знал, а с Сергеем мы много общались, обсуждали реконструкцию театра, говорили о дальнейшей развитии и театра, и региона в целом. Прошло два дня с момента страшной трагедии, но до сих пор не верится… Сергей был человеком очень искренним, талантливым, целеустремленным, любил свою работу, любил жизнь. Работы и была его жизнью. Запомним Сергея таким, каким он был – настоящим человеком.

К театру продолжают идти люди. Многие плачут, даже мужчины не могут сдержать слез.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ярославле идет церемония прощания с Сергеем Пускепалисом

На сцене Волковского театра стоят два закрытых гроба (подробнее)