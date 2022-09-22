Бывший и нынешний директоры Волковского театра простились с Сергеем Пускепалисом

Герман Громов: Нас покинул брат, товарищ Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

На сцену Волковского вышел директор театра имени Волкова, друг Сергея Пускепалиса Герман Громов:

- Мир осиротел. Нас покинул брат, товарищ. Мы дружны с самого детства, он всегда был для меня в жизни ориентиром. Это мой старший брат. Самый надежный, самый правдивый, самый честный.

Приехал на церемонию прощания и бывший директор Первого русского Айрат Тухватуллин:

- Он не только за театр был, он был за театральный мир. Создал всероссийскую актерскую биржу, которая должна помогать выпускникам творческих вузов. На законодательном уровне пытался решить проблемы людей, которые всю жизнь посвятили театру и ничего не умеют в силу особенностей. Сергей Витауто, я обещаю, что я не брошу дело всероссийской актерской биржи, - сказал Волкова Айрат Тухватуллин.

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