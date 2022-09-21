Ярославцы второй день несут цветы к театру имени Волкова

Некоторые несут цветы внутрь театра Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Ярославцы второй день несут цветы к театру имени Федора Волкова. Они отдают дань памяти художественному руководителю Первого русского Сергею Пускепалису. Вчера, 20 сентября, он погиб вместе с водителем машины Александром Синицыным в ДТП в Ростовском районе.

Вечером 20 сентября на экранах Волковского театра с обеих сторон здания появилась фотография Сергея Пускепалиса. Ярославцы почти сразу понесли цветы к портрету актера. Сегодня, 21 сентября, под экранами уже виднеется внушающее количество красных цветов, и люди не останавливаясь, продолжают подходить к театру и опускать на землю розы и гвоздики.

Горожане несут цветы к театру второй день Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Внутри театра при входе также стоит фотография Сергея Пускепалиса, и некоторые несут цветы именно сюда.

- Актеры сейчас в таком состоянии, что просто не могут справиться с эмоциями. Это на самом деле очень тяжело, - рассказали сотрудники театра.

Горожане пишут сотни комментариев под постами в официальной группе Волковского театра ВКонтакте. Многие отмечают, что с приходом Сергея Пускепалиса в театре все изменилось, Первый русский по-настоящему зацвел. Некоторые ярославцы сочинили стихи, посвященные худруку и случившейся трагедии, и также делятся ими в комментариях.

- Не хочу в это верить. Не могут такие прекрасные люди так рано уходить. Несправедливо, горько и абсурдно. Сергей Витауто мог сделать для театра и кино еще очень и очень много, - поделилась одна из жительниц Ярославля, положив цветы.

Под экранами с обеих сторон театра лежат цветы Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Множество слов поддержки и соболезнований присылают в Волковский театры со всей страны: Всероссийское театральное общество, театр имени Евгения Вахтангова, театр Олега Табакова, театр Моссовета, Самарский театр драмы имени Максима Горького и многие другие.

Помимо цветов, ярославцы приносят свечи и фрукты Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В МХТ имени Антона Чехова вчера, 20 сентября, прошла минута молчания.

- Сегодня трагический день. Погиб наш друг, товарищ, коллега, блестящий актер, режиссер, очень теплый человек Сережа Пускепалис. Он проработал в этом театре, был помощником Олега Павловича Табакова. Его спектакли идут у нас очень хорошо, - сказал, выйдя на сцену после спектакля, художественный руководитель МХТ Константин Хабенский. – Вот так случилось. Давайте минутой молчания вспомним о нем.

После минуты молчания в зале прозвучали аплодисменты.

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