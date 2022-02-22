Правительство Ярославской области и Гидрометцентр заключили соглашение перед весенним паводком

В 2020 году многие реки области вышли из берегов, затопило некоторые населенные пункты, СНТ, набережную в Ярославле Фото: Полина Вачнадзе

Правительство Ярославской области и Гидрометцентр заключили договор о сотрудничестве. Ярославский Гидрометцентр будет обследовать затороопасные участки на Рыбинском водохранилище и предоставлять информацию о гидрологической обстановке на 5 и 10 дней.

- Все службы должны работать слаженно и иметь в своем распоряжении всю необходимую информацию о развитии гидрологической обстановки, - сказал врио губернатора региона Михаил Евраев во время совещания, посвященного предстоящему весеннему половодью.

Всем муниципальным районам для оценки готовности к прохождению паводка будет выдан чек-лист, в котором расписаны мероприятия, обязательные к выполнению.

С 4 марта начнется работа по оценке готовности семи районов, наиболее подверженных воздействию паводковых вод. В Ярославле и Рыбинске зоны затопления уже определены.

На данный момент ситуация в области стабильная. Однако зима в этом году оказалась как никогда снежной и резкое повышение температуры воздуха может привести к образованию заторов льда на реках. К чему это может привести, ярославцы хорошо помнят. В 2020 году многие реки области вышли из берегов, затопило некоторые населенные пункты, СНТ, набережную в Ярославле. Вода поднялась до опасных отметок, МЧС уже было готово к эвакуации пострадавших от паводка. 89-летнюю бабушку все же пришлось вывозить на лодке из поселка Вакарево.

В прошлом году из-за большой воды председатель СНТ в Ярославском районе направил видеообращение к Генпрокурору с просьбой разобраться, почему их дома топит.