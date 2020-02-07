2020-02-07T15:49:39+03:00
Общество

Критическая ситуация: в Ярославской области вода поднялась до опасных отметок

МЧС готово эвакуировать 51,5 тысяч пострадавших от паводков
Екатерина РЯБЦЕВА
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В регионе подтоплено 337 приусадебных участков, одна дорога и участок Волжской набережнойВ регионе подтоплено 337 приусадебных участков, одна дорога и участок Волжской набережнойФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В Ярославской области уровень воды почти поднялся до опасных отметок. На 6 часов утра, 7 февраля, в Ярославле он составил 87,90 мБС, в Рыбинске на 8 утра – 88,02 мБс, а в Тутаеве на 8 утра – 87,35 мБс.

В регионе уже подтоплено 337 приусадебных участков, одна дорога и участок Волжской набережной.

Для ликвидации последствий паводков спасатели подготовили 5 аэромобильных группировок по 20 человек, 18 спасательных жилетов, 4 спасательных круга, 5 концов Александрова и 7 плавсредств. Также сотрудники ГУ МЧС проверили готовность 67 пунктов временного размещения на территории области. Если вода не перестанет пребывать, там смогут разместиться 51637 жителей затопленных территорий.

Ранее ярославское МЧС опубликовало список территорий, которые может затопить, а ярославские спасатели эвакуировали на лодке 89-летнюю бабушку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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