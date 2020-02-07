Критическая ситуация: в Ярославской области вода поднялась до опасных отметок

В Ярославской области уровень воды почти поднялся до опасных отметок. На 6 часов утра, 7 февраля, в Ярославле он составил 87,90 мБС, в Рыбинске на 8 утра – 88,02 мБс, а в Тутаеве на 8 утра – 87,35 мБс.

В регионе уже подтоплено 337 приусадебных участков, одна дорога и участок Волжской набережной.

Для ликвидации последствий паводков спасатели подготовили 5 аэромобильных группировок по 20 человек, 18 спасательных жилетов, 4 спасательных круга, 5 концов Александрова и 7 плавсредств. Также сотрудники ГУ МЧС проверили готовность 67 пунктов временного размещения на территории области. Если вода не перестанет пребывать, там смогут разместиться 51637 жителей затопленных территорий.

Ранее ярославское МЧС опубликовало список территорий, которые может затопить, а ярославские спасатели эвакуировали на лодке 89-летнюю бабушку.

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