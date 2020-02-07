Ярославские спасатели приехали в затопленный поселок и эвакуировали на лодке 89-летнюю бабушку

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:06:31+03:00

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Вчера, 6 февраля, специалисты Центра гражданской защиты получили сообщение от родственников пожилой женщины.

Сама бабушка находилась в затопленном доме поселка Вакарево. 89-летняя ярославна рассказала спасателям, что оказалась в поселке еще до того, как поднялась вода. У нее были продукты и запас питьевой воды. Когда подтопление случилось, бабушка не смогла сама выбраться, позвонила родственникам, а те забили тревогу и обратились к спасателям.

– Надев защитные непромокаемые костюмы, спасатели с резиновой лодкой добрались до дома женщины, вынесли ее на носилках, на лодке довезли до автомобиля, – рассказали в пресс-службе ЦГЗ.

Потом специалисты доставили бабушку в город к близким, а сами продолжили патрулировать подтопленные поселки Починки, Творогово, Кармановский и улицы на берегах Которосли.

ИСТОЧНИК KP.RU