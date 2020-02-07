В Ярославле затопило верхний ярус Волжской набережной

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:32:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Центральная часть города может оказаться затопленной. Вода уже добралась до второго яруса Волжской набережной. Чтобы не разводить панику в соцсетях, ярославцы решили разбавить почти стихийное бедствие юмором. Они предлагают покупать лодки, соль, спички и патроны.

– Хорошо, что у меня 49-й размер ноги, на ластах сэкономлю, – пишет пользователь Игорь.

Также ярославцы отмечают, что река уже вплотную подбирается к Толжскому монастырю.

Напомним, в Ярославской области уровень воды почти поднялся до опасных отметок.

ИСТОЧНИК KP.RU