2020-02-07T16:32:52+03:00
Общество

В Ярославле затопило верхний ярус Волжской набережной

Вода подбирается к Толжскому монастырю
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: соцсетиФОТО: соцсети
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Центральная часть города может оказаться затопленной. Вода уже добралась до второго яруса Волжской набережной. Чтобы не разводить панику в соцсетях, ярославцы решили разбавить почти стихийное бедствие юмором. Они предлагают покупать лодки, соль, спички и патроны.

– Хорошо, что у меня 49-й размер ноги, на ластах сэкономлю, – пишет пользователь Игорь.

Также ярославцы отмечают, что река уже вплотную подбирается к Толжскому монастырю.

Напомним, в Ярославской области уровень воды почти поднялся до опасных отметок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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