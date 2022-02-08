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Общество8 февраля 2022 8:10

Оксана Пиклун покинула пост директора ярославского департамента здравоохранения

В этой должности Оксана Пиклун проработала меньше трех месяцев
Полина Вачнадзе
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
На посту директора ярославского департамента здравоохранения Оксана Пиклун проработала меньше трех месяцев

На посту директора ярославского департамента здравоохранения Оксана Пиклун проработала меньше трех месяцев

Фото: Правительство Ярославской области

Оксана Пиклун покинула пост директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. Такое решение принял врио губернатора региона Михаил Евраев.

В должности главы депздрава Оксана Пиклун проработала меньше трех месяцев. Приказ о ее назначении был подписан 22 ноября 2021 года и стал первым серьезным кадровым решением Михаила Евраева.

До того, как занять кресло руководителя департамента, Оксана Пиклун исполняла обязанности главного врача Гаврилов-Ямской ЦРБ, а ранее работала заместителем главврача Ростовской центральной районной больницы. Имеет несколько дипломов о высшем образовании, однако, они не помогли Оксане Александровне надолго задержаться в должности руководителя депздрава.

Кстати, предшественник Оксаны Пиклун Василий Тубашов на посту директора ярославского депздрава также проработал недолгий срок – всего лишь 10 месяцев.

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