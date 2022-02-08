Оксана Пиклун покинула пост директора ярославского департамента здравоохранения

На посту директора ярославского департамента здравоохранения Оксана Пиклун проработала меньше трех месяцев Фото: Правительство Ярославской области

Оксана Пиклун покинула пост директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. Такое решение принял врио губернатора региона Михаил Евраев.

В должности главы депздрава Оксана Пиклун проработала меньше трех месяцев. Приказ о ее назначении был подписан 22 ноября 2021 года и стал первым серьезным кадровым решением Михаила Евраева.

До того, как занять кресло руководителя департамента, Оксана Пиклун исполняла обязанности главного врача Гаврилов-Ямской ЦРБ, а ранее работала заместителем главврача Ростовской центральной районной больницы. Имеет несколько дипломов о высшем образовании, однако, они не помогли Оксане Александровне надолго задержаться в должности руководителя депздрава.

Кстати, предшественник Оксаны Пиклун Василий Тубашов на посту директора ярославского депздрава также проработал недолгий срок – всего лишь 10 месяцев.

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