Василий Тубашов вновь стал директором ярославской областной больницы Фото: Правительство Ярославской области

Бывший директор департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов вновь возглавил ярославскую областную больницу. В пресс-службе департамента подтвердили эту информацию.

Три года назад, 6 июля 2018 года, он уже занял эту должность, но потом ушел в департамент, где был сначала заместителем директора, а в 2021 году стал директором.

Напомним, что 22 ноября пост главы депздрава заняла Оксана Пиклун, которая до этого работала главным врачом Гаврилов-Ямской ЦРБ.