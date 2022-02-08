Новым директором ярославского департамента здравоохранения назначен Сергей Луганский

В ярославском департаменте здравоохранения и фармации новый директор – Сергей Луганский Фото: Правительство Ярославской области

В ярославском департаменте здравоохранения и фармации новый директор – Сергей Луганский. Оксана Пиклун, назначенная на эту должность 22 ноября прошлого года, пост покинула.

- Работа в системе здравоохранения – очень важная, особенно сейчас, когда на плечах медиков колоссальная нагрузка из-за очередной волны коронавируса. Это фактически работа в режиме 24 на 7. У Сергея Викториевича есть понимание задач, которые сейчас стоят перед департаментом, а главное – понимание как эти задачи решать, - прокомментировал принятое решение врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

В первую очередь, необходимо решить проблему с дефицитом кадров, наладить работу цифровых сервисов, создать программу постковидной реабилитации и восстановить оказание плановой медпомощи после завершения пика волны эпидемии.

Кандидатура Сергея Луганского уже согласована в Министерстве здравоохранения России. Он окончил Военно-медицинский факультет при Куйбышевском медицинском институте и Ворошиловградский медицинский институт. До назначения на должность главы регионального депздрава руководил Центральной городской больницей Ярославля, а до этого был заместителем и первым заместителем директора департамента здравоохранения.