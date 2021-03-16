Хоккеист Тимур Файзутдинов скончался в ярославской больнице

19-летний игрок так и не пришел в себя после травмы. ФОТО: МХК "Динамо Санкт-Петербург"

Капитан команды «Динамо Санкт-Петербург»» Тимур Файзутдинов скончался в Ярославле сегодня, 16 марта. 19-летний игрок так и не пришел в себя после травмы, полученной 12 марта во время матча с ярославским «Локо». Шайба попала в висок. На видео видно, как Тимур выронил клюшку, схватился за голову и упал на лед. Парня быстро доставили в реанимацию больницы имени Соловьева, туда он поступил в крайне тяжелом состоянии и был переведен на искусственную вентиляцию легких. На восьмой минуте медикам удалось восстановить сердечный ритм. Выполнили компьютерную томографию мозга, ангиографию, бронхоскопию. К спасению 19-летнего капитана команды подключились лучшие врачи Ярославской области, на постоянной связи находились медики из федеральных центров.

- Проведен консилиум с привлечением внештатных специалистов Ярославской области. Кроме того, проведена телемедицинская консультация с центром нейрохирургии имени Бурденко. Тактика ведения пациента ярославскими специалистами полностью согласован ас федеральными коллегами. С самого начала лечения проводятся устные консультации с реаниматологами центра Бурденко, - рассказали в правительстве региона.

Слова поддержки Тимуру и его родным приходили со всех городов страны. За жизнь парня переживали все, даже люди далекие от хоккея и спорта. Ждали хороших новостей, но их все не было. Вместо них – «состояние критическое», «положительно динамики нет». И все равно верили.

- Да, я верю, что он поправится и вместе с ним будем радоваться жизни. Жизни его детей. Я уверен, что так и будет, - писал отец Тимура Рамиль Файзутдинов.

Свои соболезнования родителям и близким хоккеиста, команде и болельщикам ХК "Динамо Санкт-Петербург" принес губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

- Вечная память. Ярославцы скорбят вместе с вами, - написал глава региона на своей странице в соцсетях.

КП-Ярославль соболезнует семье Тимура Файзутдинова, его родным, друзьям и клубу.