Хоккеисту Тимуру Файзутдинову не становится лучше

Состояние Тимура по-прежнему критическое Фото: Правительство Ярославской области

Капитану молодежной команды «Динамо Санкт-Петербург» Тимуру Файзутдинову не становится лучше, сообщили в правительстве Ярославской области. Хоккеист получил травму 12 марта во время матча с ярославским «Локо» в «Арене-2000». Во время броска шайба угодила Тимуру в висок.

- Состояние по-прежнему критическое. При всем объеме интенсивной терапии, которую сейчас применяют реаниматологи больницы, к сожалению, положительной динамики нет, - рассказали врачи больницы имени Соловьева.

19-летнего Тимура спасают лучшие врачи региона. Проведена телемедицинская консультация с центром нейрохирургии имени Бурденко. Тактика ведения пациента ярославскими специалистами полностью согласован ас федеральными коллегами.