Состояние хоккеиста, получившего травму на матче в Ярославле, остается крайне тяжелым

Тимур Файзутдинов получил травму 12 марта во время матча с ярославским «Локо». Скриншот с видео, группа "ХК "Локомотив" ВКонтакте

В Ярославле продолжается борьба за жизнь хоккеиста молодежной команды «Динамо Санкт-Петербург» Тимура Файзутдинова. Сейчас пациент находится на интенсивной терапии, которая положена при тяжелой черепно-мозговой травме.

- Проведен консилиум с привлечением внештатных специалистов Ярославской области. Кроме того, проведена телемедицинская консультация с центром нейрохирургии имени Бурденко. Тактика ведения пациента ярославскими специалистами полностью согласован ас федеральными коллегами. С самого начала лечения проводятся устные консультации с реаниматологами центра Бурденко, - рассказали в правительстве региона.

Защитник питерской молодежной команды «Динамо» Тимур Файзутдинов получил травму 12 марта во время матча с ярославским «Локо». В больницу он поступил в крайне тяжелом состоянии и был переведен на искусственную вентиляцию легких. На восьмой минуте медикам удалось восстановить сердечный ритм. Выполнены компьютерная томография мозга, ангиография, бронхоскопия.

- Да, я верю, что он поправится и вместе с ним будем радоваться жизни. Жизни его детей. Я уверен, что так и будет, - написал в соцсетях отец Тимура Рамиль Файзутдинов.