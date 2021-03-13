За жизнь хоккеиста сражаются врачи: капитан питерского "Динамо" получил травму в матче с ярославским "Локо"

Шайба попала спортсмену в голову. ФОТО: МХК "Динамо Санкт-Петербург"

Ярославские врачи борются за жизнь 19-летнего капитана молодежной хоккейной команды "Динамо" Тимура Файзутдинова.

Вчера, 12 марта, во время матча с ярославским "Локо" в голову Тимура попала шайба. На видео видно, как хоккеист выронил клюшку, схватился за голову и упал на лед.

Сейчас Тимур находится в реанимации. Ярославские врачи борются за жизнь молодого человека. За него переживают и в Санкт-Петербурге, и в Ярославле, и в других городах.

- В матче плей-офф Тимур в игровой ситуации поймал на себя шайбу. Сейчас он в реанимации и за его жизнь сражаются ярославские врачи. И в этот самый момент нам с вами всем вместе, всем Петербургом, всей Молодежной лигой, всей огромной страной нужно направить Тиму настолько мощную поддержку, чтобы она дала ему возможность победить в этой битве. Мы с тобой, Фаза!!!, - поддерживают игрока в группе МХК "Динамо Санкт-Петербург".

В свои 19 лет Тимур провел за команду почти 200 матчей. И, как пишут его друзья, он из тех игроков, для кого не было ни одной игры, ни единой смены, когда бы он не бился за команду и не дрался за результат.

- Держись, боец! Весь Ярославль держит за тебя кулаки! - поддерживают хоккеиста болельщики.