«Я верю, что он поправится»: отец Тимура Файзутдинова рассказал о состоянии хоккеиста

За жизнь и здоровье Тимура продолжают бороться ярославские врачи. ФОТО: МХК "Динамо Санкт-Петербург"

Защитник МХК «Динамо Санкт-Петербург» 19-летний Тимур Файзутдинов по-прежнему находится в ярославской больнице в тяжелом состоянии. Спасти его стараются лучшие врачи области, помогают им специалисты из федеральных центров.

ЧП произошло на матче с ярославским «Локо» 12 марта: после броска шайба попала в голову хоккеиста. Игра сразу же была остановлена, врачи оказали Тимуру первую помощь после чего пострадавшего госпитализировали в больницу имени Соловьева.

- Шайба попала в сонную артерию. На 8-ой минуте завели сердце. В данный момент он интубирован полностью. Аппараты дышат за него и производят работу сердца, - рассказал отец хоккеиста Рамиль Файзутдинов.

И родители игрока, и руководство клуба «Динамо» в день ЧП приехали в Ярославль. Как рассказали в клубе, для Тимура делается все возможное: имеются все необходимые лекарства и оборудование, хоккеистом занимаются квалифицированные врачи.

О трагедии в семье Файзутдиновых узнала вся страна, даже люди далекие от спорта желают парню здоровья и готовы оказать посильную материальную помощь, если это понадобится. И, естественно, ситуацией решили воспользоваться те, для кого нет ничего святого.

- Все расходы клуб взял на себя. В данный момент «Динамо» не ведет сбор средств и не ищет медицинских специалистов. Остерегайтесь мошенников, - предупреждают в клубе «Динамо».

- Друзья, прошу вас, не сомневайтесь, нет тех условий, которые я откажусь выполнять, нет цены, которую я откажусь заплатить, только бы хоть как то помочь Тимуру. Он дорог мне как самый родной человек. Задействованы все ведущие нейрохирурги и власти, спецтранспорт с вечера 12.03 готов к перелету. И хоть я чувствую себя беспомощной, я верю! Наши молитвы будут услышаны и Тимур победит! – обратилась ко всем болельщикам учредитель ХК «Динамо» Наталья Скарлыгина.

В выздоровление 19-спортсмена верят все. Отец Тимура, несмотря ни на что, старается выходить на связь и рассказывать о состоянии сына. Понимает, что очень многие ждут новостей.

- Да, я верю, что он поправится и вместе с ним будем радоваться жизни. Жизни его детей. Я уверен, что так и будет.