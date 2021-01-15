Ярославцы, которые рано утром 15 января пытались уехать из Красноперекопского района, дружно опоздали на работу. Первый рейс автобуса №7 не вышел на линию.- Сегодня утром произошло то, о чем люди с разных районов нашего города пытаются предупредить мэрию. Люди, которые едут на свои заводские смены, стояли и ждали следующий. Интересна ситуация тем, что большую часть ожидающих спасла маршрутка №95, которую намерены отменить. Спустя 20 минут она забрала часть пассажиров, женщин. Мужчины вернулись дальше ждать автобус, так как просто не смогли влезть в нее. Через 25 минут, с опозданием, прибыл второй рейс автобуса №7, - рассказывает подписчик группы «Жесть Ярославль».Ситуация осложнялась и тем, что остановки автобуса и 95-ой маршрутки находятся в разных местах Комсомольской площади. Чтобы не пропустить хоть какой-то транспорт, перекопцы перебегали с места на место или ожидали между дорогами на пересечении маршрутов.- То, что люди бегают, мечутся – точно ни до чего хорошего не доведет. А ведь еще отменят и 85 маршрутку, то есть, и за Волгу не уехать будет, - пишет Алла Горбунова.Некоторые пытались дозвониться в диспетчерскую. У кого получилось, получали ответ: водители в ПАТП приехали, но у них замерзла соляра.- В давние времена, на всякий случай, были резервные автобусы. Если меня ставили в резерв, то в любой момент могли отправить на любой маршрут. Если кто-то из водителей не вышел или автобус сделал сход, ехал в его расписание, - в комментариях вспоминает годы своей работы Саня Беляков.- Это просто ужас! Сначала отменили 3-ий автобус, теперь начались другие проблемы. А если еще отменят все маршрутки, то с Перекопа совсем станет невозможно выехать. Мэрия, обратите уже внимание! Перекоп застраивается, народа здесь проживает все больше и больше, район растет и хочет развиваться, а вы его превращаете в захолустье, - публикует свой крик души Анастасия Вадимовна.- Годик-два – и привыкнем, летом будет легче ждать, тепло же будет, - грустно шутит общественник Андрей Брой, который вместе с другими неравнодушными ярославцами организовал сбор подписей против транспортной реформы в Ярославле. Обращение уже передали для ознакомления губернатору региона.В новогодние праздники у правительства области были организованы одиночные пикеты против инициативы мэрии.- Может второй заход организовать с подписями? Вроде начал народ что-то понимать, - предлагают вариант ярославцы.Транспортная реформа в Ярославле, против которой выступает большая часть жителей города, начнется уже в этом году. Маршруток практически не останется, их заменят автобусы, но в регулярности и точности их работы ярославцы сильно сомневаются. Но больше критики вызывает идея городских властей «разорвать» маршруты и вынудить пассажиров делать пересадки.