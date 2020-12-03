Что будет с ценами за проезд: в Ярославле обещают ввести бесплатный пересадочный тариф

В мэрии Ярославля рассказали о преимуществах регулируемых перевозок. ФОТО: Архив КП

- Что вообще происходит? Творят, что хотят. Вы людей спросите сначала!

- Я в шоке от того, что они придумали.

- Без пересадок нельзя будет из одного конца города в другой добраться. Специально чтобы больше платили.

- Отслеживать, конечно, удобно. Только вот зачем половину маршрутов убирать? Домой – на работу как добираться люди будут?

Примерно так отреагировали ярославцы на решение властей провести реформу городского транспорта и оптимизировать сеть. По решению мэрии Ярославля, на 80% будет сокращено количество маршрутов, работающих по нерегулируемому тарифу: их число должно уменьшиться с 375 до 72. К июлю 2021 года под закрытие попадут 26 маршрутов. Естественно, такая новость не могла не вызвать негодование горожан, ярославские паблики бурлят уже второй день. А представители мэрии как могут успокаивают пассажиров.

- Ярославцы опасаются, что не смогут ездить по привычным маршрутам, будут долго ждать транспорта, а также того, что цены на проезд повысятся. Этого не будет. Для компенсации отмененных появится 23 новых маршрута социального сектора перевозок, а также изменится схема движения, количество и класс подвижного состава, - сказал первый заместитель директора ДГХ - начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Он также рассказал о том, почему вдруг решили практически распрощаться с маршрутными такси.

- Анализ ситуации показал низкий показатель регулярности работы маршруток. Это происходит по причине игнорирования перевозчиками установленного режима работы и средств навигационного позиционирования. Кроме того, основная задача большинства перевозчиков «коммерческого сектора» состоит в сборе выручки на «пиковых» рейсах. Недобросовестная конкуренция друг с другом и с маршрутами регулируемого тарифа в погоне за пассажирами напрямую влияет на безопасность перевозок, - отметил Сергей Волканевский.

Правда, совсем еще недавно по многочисленным жалобам пассажиров, которые вечерами не могли дождаться маршрутку №96, провели проверку. И нарушений не нашли.

В мэрии считают, что оптимизация не скажется на ярославцах, так как замена будет равноценная. Что касается отмены транспорта, на котором можно без пересадок доехать из одного конца города в другой, то здесь сокращение протяженности маршрутов собираются компенсировать применением бесплатного посадочного тарифа.

Схему новой маршрутной сети собираются представить на суд ярославцев уже в ближайшее время. Свои предложения горожане могут направлять на почту VolkanevskySV@city-yar.ru. Но как учитывается мнение тех, кому придется кататься по оптимизированным маршрутам, мы уже видим.