В Ярославле отменят 25 маршруток. Список

Маршрутки скоро станут исчезающим видом. ФОТО: архив КП

В Ярославле отменять 25 маршрутов общественного транспорта, которые работают по нерегулируемому тарифу. Изменения коснутся маршруток №№: 36, 37, 38, 45, 46, 47, 51, 61, 67, 73, 80, 81, 82, 83, 85к, 85д, 86, 87, 90, 91, 93, 95, 96, 98, 99.

Соответствующее постановление уже опубликовано на сайте мэрии Ярославля. В ближайшее время перевозчики должны получить уведомления, а эти маршрутки с улиц города исчезнут в середине следующего года.

Как ярославские власти планируют провести реформу городского общественного транспорта, читайте здесь. Также в мэрии рассказали, что будет с ценами за проезд.