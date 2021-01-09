Сегодня, 9 января, на Советской площади прошли одиночные пикеты против транспортной реформы, первый этап которой назначен на март этого года. Ярославцы, которые с плакатами вышли на площадь, категорически против оптимизации в том виде, в каком ее собирается внедрять мэрия города.\\"Ярославцы против транспортной реформы\\", \\"Нет транспортной реформе\\", \\"Транспортная реформа для рабочих это: сокращение 200 рабочих мест, пополнение армии безработных, увеличение нагрузки на водителей\\" - такие надписи сделали участники пикета на плакатах.Напомним, что мэрия Ярославля решила отказаться от больше части маршруток и перевести весь городской транспорт на регулируемый тариф. При этом изменится схема движения многих маршрутов, и эти схемы оказались неудобны для большинства ярославцев. Из одной части города в другую можно будет добраться только с пересадками, что вызвало возмущение у горожан.- Реформа нас не устраивает. Нам не надо разрывать маршруты, мы хотим, чтобы были маршрутки. На них проще и быстрее доехать в любой район города, чем ждать автобусов. Порой по два, по три разрыва делают. Благими намерениями вымощена дорога в ад для ярославцев, - говорят участники пикета.