Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 23 апреля: в Рыбинске беременная женщина скрыла от врачей положительный тест на COVID-19

За последние сутки количество заболевших жителей региона увеличилось на 41 человека. Один пациент, 69-летний мужчина, скончался в госпитале ветеранов. Два ярославца находятся в крайне тяжелом состоянии, а один – в тяжелом. Состояние 46 пациентов врачи оценивают как средней тяжести, а 160 человек чувствуют себя удовлетворительно.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии – 228.

Всего на вечер, 22 апреля, проведено 1092 лабораторных исследования. На обязательной самоизоляции остаются 117 человек, вернувшихся из-за границы. 736 ярославцев контактировали с заболевшими и посажены на карантин.

В Рыбинске беременная женщина скрыла, что болеет коронавирусом. Когда она родила, врачи заметили кашель и выяснили, что роженица уже обращалась ко врачам с опасными симптомами, и знала о положительном тесте. Семь врачей отправлены на самоизоляцию.

В Тутаеве на карантин закрыли два детских сада. У родителей воспитанников, которые ходили в дежурную группу, обнаружили коронавирусную инфекцию. Родители и воспитатели отправлены на самоизоляцию, и получат больничные листы.