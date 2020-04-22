Первый умерший от коронавируса в Ярославской области: мужчине было 69 лет

22 Апр 2020 2020-04-22T12:02:32+03:00

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В регионе умер первый пациент с диагнозом коронавирус. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

69-летний мужчина поступил в госпиталь ветеранов войны на скорой помощи с диагнозом внебольничная пневмония. Состояние больного на тот момент оценивалось как крайне тяжелое. Сообщается, что лечение осложнялось тем, что у мужчины были множественные сопутствующие хронические заболевания.

- Выражаю искренние соболезнования родным и близким. А жителей региона еще раз прошу быть внимательнее к своему здоровью, соблюдать все меры профилактики. Мы продолжим бороться за здоровье и жизнь каждого. Обеспечим в больницах все необходимые условия для этого. Но многое зависит от вас самих, - написал глава региона.

Вчера, 21 апреля, от хронической сердечно-сосудистой патологии умерла 47-летняя медсестра. Посмертно у нее подтвердили наличие коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU