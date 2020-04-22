2020-04-22T12:57:22+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тутаеве закроют еще один детский сад

И вновь у родителя одного из малышей анализ на коронавирус дал положительный результат
Полина Вачнадзе
Поделиться:
В Тутаеве закроют еще один детский садВ Тутаеве закроют еще один детский садФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Тутаеве на карантин закрывают еще один детский сад. У одного из родителей ребенка, который посещал дежурную группа, анализ на коронавирус дал положительный результат. Родители и сотрудники дошкольного учреждения отправлены на карантин, на две недели им дали больничные листы.

- В детском саду работали две дежурные группы, детский сад посещало 14 малышей, - отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – В здании и помещениях будет проведена тщательная санитарная обработка. Еще раз напоминаю о

соблюдении правил безопасности и профилактических мер. По возможности, постарайтесь оставить детей дома.

Сейчас в Ярославской области около 72 тысяч дошкольников. Дежурные группы в детских садах региона посещают около двух с половиной тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Статистика по возрастам: кто чаще заболевает коронавирусом в Ярославской области
Как ярославцам оформить льготы на комуслуги во время самоизоляции?
В Переславле сменили поставщика продуктовых наборов для школьников
В Тутаеве закроют еще один детский сад
Группа «Агата Кристи» проведет онлайн-концерт при поддержке Wink
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области: число заболевших увеличилось на 41 человека
Первый умерший от коронавируса в Ярославской области: мужчине было 69 лет
В Ярославской области ребенок получил серьезные травмы на детской площадке
В Рыбинске парки и скверы обработают от клещей
В Ярославле на пешеходном переходе сбили подростка
В детсаду Тутаева закрыли группы из-за больного коронавирусом родителя
В Ярославле в анализах умершей медсестры нашли коронавирус
В соловьевской больнице Ярославля по-новому диагностируют пациентов
Ярославские следователи проверят, почему ушла из дома 13-летняя девочка
Ярославское МЧС предупреждает: в регионе ожидается усиление ветра
В Тутаеве закрыли отделение больницы
В центре Ярославля столкнулись две машины: пострадали четыре человека
Суд обязал мэрию Ярославля привести в порядок дорогу в Ленинском районе
Ярославцы могут озвучить книги для детей с плохим зрением