В Тутаеве закроют еще один детский сад

22 Апр 2020 2020-04-22T12:57:22+03:00

И вновь у родителя одного из малышей анализ на коронавирус дал положительный результат

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В Тутаеве на карантин закрывают еще один детский сад. У одного из родителей ребенка, который посещал дежурную группа, анализ на коронавирус дал положительный результат. Родители и сотрудники дошкольного учреждения отправлены на карантин, на две недели им дали больничные листы.

- В детском саду работали две дежурные группы, детский сад посещало 14 малышей, - отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – В здании и помещениях будет проведена тщательная санитарная обработка. Еще раз напоминаю о

соблюдении правил безопасности и профилактических мер. По возможности, постарайтесь оставить детей дома.

Сейчас в Ярославской области около 72 тысяч дошкольников. Дежурные группы в детских садах региона посещают около двух с половиной тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU