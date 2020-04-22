2020-04-22T16:13:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рыбинске беременная женщина скрыла, что больна коронавирусом

В итоге семь врачей отправили на самоизоляцию
Полина Вачнадзе
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В Рыбинске беременная женщина поехала рожать, но скрыла, что больна коронавирусомВ Рыбинске беременная женщина поехала рожать, но скрыла, что больна коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Очередной вопиющий случай, когда пациент скрыл, что болен коронавирусом, произошел в Рыбинске. Беременную женщину на скорой помощи привезли в рыбинскую городскую больницу №1. После успешных родов врачи обратили внимание на кашель пациентки. Тут и выяснилось, что женщина уже обращалась к медикам по поводу высокой температуры и ей сделали анализ на COVID-19. Несмотря на то, что он дал положительный результат, жительница Рыбинска скрыла это и от бригады скорой помои, и от сотрудников больницы.

Все медики, что помогали роженице, а это семь человек, отправлены на самоизоляцию. Пациентов в это время в лечебном учреждении не было.

В больнице провели все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Женщина и новорожденный перевели в больницу, которая была подготовлена для приема рожениц с вирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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