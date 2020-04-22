Ситуация с коронавирусом в Ярославской области: число заболевших увеличилось на 41 человека
За сутки в Ярославской области еще у 41 человека подтвердился диагноз коронавирус. Один человек, 69-летний мужчина, скончался в госпитале ветеранов. Выздоровел за сутки лишь один пациент.
Известно, что два ярославца находятся в крайне тяжелом состоянии, один - в тяжелом. У 46 жителей Ярославской области состояние здоровья средней тяжести, у 160 - удовлетворительное.
На данный момент статистика по региону такова:
- заболевших с начала периода - 228:
Ярославль - 90;
Гаврилов-Ямский район – 46;
Тутаевский район - 21;
Рыбинск – 19;
Переславский городской округ - 17;
Рыбинский район - 10;
Ярославский район – 7;
Даниловский район - 6;
Угличский район – 4;
Ростовский район - 3;
Некоузский район – 3;
Борисоглебский район - 2.
- выздоровевших - 18 человек;
- умер – 1 человек;
- на лечении – 209 человек.
За сутки проведено 1092 лабораторных исследования. На обязательной самоизоляции находятся 117 жителей региона, они вернулись из-за границы. На карантине - 736 ярославцев, они контактировали с заболевшими.
ИСТОЧНИК KP.RU