Ситуация с коронавирусом в Ярославской области: число заболевших увеличилось на 41 человека

22 Апр 2020 2020-04-22T12:31:38+03:00

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За сутки в Ярославской области еще у 41 человека подтвердился диагноз коронавирус. Один человек, 69-летний мужчина, скончался в госпитале ветеранов. Выздоровел за сутки лишь один пациент.

Известно, что два ярославца находятся в крайне тяжелом состоянии, один - в тяжелом. У 46 жителей Ярославской области состояние здоровья средней тяжести, у 160 - удовлетворительное.

На данный момент статистика по региону такова:

- заболевших с начала периода - 228:

Ярославль - 90;

Гаврилов-Ямский район – 46;

Тутаевский район - 21;

Рыбинск – 19;

Переславский городской округ - 17;

Рыбинский район - 10;

Ярославский район – 7;

Даниловский район - 6;

Угличский район – 4;

Ростовский район - 3;

Некоузский район – 3;

Борисоглебский район - 2.

- выздоровевших - 18 человек;

- умер – 1 человек;

- на лечении – 209 человек.

За сутки проведено 1092 лабораторных исследования. На обязательной самоизоляции находятся 117 жителей региона, они вернулись из-за границы. На карантине - 736 ярославцев, они контактировали с заболевшими.

ИСТОЧНИК KP.RU