2019-04-05T13:23:23+03:00
Звезды

В Ярославле обсуждают будущее Волковского театра

Обсудить объединение с Александринкой приехал ее художественный руководитель
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле обсуждают объединение Волковского и Александринского театров.В Ярославле обсуждают объединение Волковского и Александринского театров.Фото: Андрей КОМИССАРОВ
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В пятницу, 5 апреля, в Волковском театре обсуждают его же будущее. Для переговоров с ярославцами приехали представители руководства питерской Александринки, с которой и хотят объединить ярославский театр.

Перед труппой Первого русского выступил художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. Известно, что говорил за объединение и приводил плюсы – совместные гастроли, рост зарплат, всяческие преференции.

Напомним, об объединении Волковского и Александринского театра было объявлено 27 марта министром культуры Владимиром Мединским как о решенном факте. Актерам при этом обещают золотые горы. Однако, многие ярославцы выступили против, посчитав, что Волковский потеряет свою самобытность. Также не разделил идею о слиянии театров и губернатор Дмитрий Миронов. Решением премьер-министра Дмитрия Медведева постановление об объединении было приостановлено для общественных обсуждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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