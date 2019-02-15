В Ярославле женщина на иномарке сбила 10-летнюю девочку

В Ярославле произошло ДТП, в котором пострадала 10-летняя девочка. Авария случилась 14 февраля около 17 часов на пересечении оживленного проспекта Фрунзе и улицы Светлой. Момент ДТП попал на уличную камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что машина отбросила ребенка на несколько метров. Девочка упала на бок и несколько секунд не двигалась. Потом зашевелилась, видимо, попыталась подняться, не совсем понимая, что произошло. К ней подбежали прохожие и водитель того самого автомобиля.

- Как ее сбили, я не видел. Слышал только громкий хлопок. Повернулся - она уже лежит, - рассказал ярославец Руслан Малышев, первым поспешивший к ребенку. - У девочки был рассечен подбородок. Челюсть болела. Что-то с ногой.

После аварии ребенок попал в больницу. Фото: Андрей Олофинский/"Подслушано у водителей/Ярославль", vk.com.

С места происшествия школьницу увезли в больницу.

- Зафиксировано сотрясение мозга, сломана голень, кости таза, два верхних зуба. Вставать нельзя, только лежать в определенном положении, - рассказала мама девочки.

Известно, что на ребенка наехала белая «Киа». Как сообщили в УМВД России по Ярославской области, за рулем находилась 43-летняя женщина. Свидетели пишут в соцсетях, что девочка сама нарушила правила дорожного движения.

- Бежала на красный свет, женщина не смогла затормозить, лед под колесами, - сообщила в ярославской группе «Дядьково, Сокол Ярославль - Районы 76» в сети «ВКонтакте» Анна Малышева.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Видимо, самую достоверную информацию мы узнаем после проверки.

Напомним, утром 14 февраля в Ярославле маршрутка сбила санки с маленьким ребенком.