2019-02-15T12:49:16+03:00
Происшествия

Ребенка отбросило на несколько метров: авария с 10-летней девочкой на проспекте Фрунзе в Ярославле попала на камеру

Пострадавшая несколько секунд лежала на дороге, не двигаясь [фото, видео]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
10-летнюю девочку сбили на проспекте Фрунзе в Ярославле. Фото: скрин с видеозаписи камеры "Ярнет".10-летнюю девочку сбили на проспекте Фрунзе в Ярославле. Фото: скрин с видеозаписи камеры "Ярнет".
Изменить размер текста:

Авария с 10-летней девочкой на проспекте Фрунзе в Ярославле попала на камеру уличного видеонаблюдения. На записи видно, что машина отбросила ребенка на несколько метров. Девочка упала на бок и несколько секунд не двигалась. Потом начала шевелиться, к ней подбежали люди. В том числе, женщина, которая была за рулем иномарки «Киа», наехавшей на ребенка.

Напомним, ДТП произошло 14 февраля около 17 часов. Известно, что после аварии пострадавшая девочка попала в больницу. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга, переломы голени, таза, таза, оказались сломаны два верхних зуба.

В обстоятельствах происшествия разбирается Госавтоинспекция.

Напомним, 14 февраля в Ярославле маршрутка сбила санки с маленьким ребенком.

В Ярославле сбили 10-летнюю девочку. 14.02.19. Видео: "Ярнет"..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура Ярославской области начала проверку по факту голодовки в Угличской колонии
Чем закончился банкет: ярославцы вместе выпивали, а потом один украл у второго телефоны и планшет
В Тутаеве из-за оттепели закрыли пешеходную переправу через Волгу
Ярославский дед жигулями остановил трамвай
В Ярославской области водитель погрузчика насмерть задавил дорожного рабочего
Заключённые колоний Ярославской области стали участниками лыжных соревнований
В Ярославле на проспекте Фрунзе сбили 10-летнюю девочку
Ярославец нес с собой 3 грамма героина и был задержан
В лесу под Угличем нашли тело 65-летней женщины
В лесу под Угличем нашли тело 65-летней женщины
Били продавщицу головой об стену: в Ярославле прошел суд над братьями-грабителями
Мэр Ярославля избран президентом Союза Золотого Кольца России