Ребенка отбросило на несколько метров: авария с 10-летней девочкой на проспекте Фрунзе в Ярославле попала на камеру

СЕГОДНЯ 12:47 2019-02-15T12:49:16+03:00

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Авария с 10-летней девочкой на проспекте Фрунзе в Ярославле попала на камеру уличного видеонаблюдения. На записи видно, что машина отбросила ребенка на несколько метров. Девочка упала на бок и несколько секунд не двигалась. Потом начала шевелиться, к ней подбежали люди. В том числе, женщина, которая была за рулем иномарки «Киа», наехавшей на ребенка.

Напомним, ДТП произошло 14 февраля около 17 часов. Известно, что после аварии пострадавшая девочка попала в больницу. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга, переломы голени, таза, таза, оказались сломаны два верхних зуба.

В обстоятельствах происшествия разбирается Госавтоинспекция.

Напомним, 14 февраля в Ярославле маршрутка сбила санки с маленьким ребенком.

В Ярославле сбили 10-летнюю девочку. 14.02.19. Видео: "Ярнет"..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru

ИСТОЧНИК KP.RU