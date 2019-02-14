В Ярославле маршрутка сбила санки с ребенком

СЕГОДНЯ 13:59 2019-02-14T13:59:09+03:00

В Ярославле маршрутка наехала на санки с ребенком. Фото: скан с видео "Ярнет".

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В Ярославле мама с ребенком чуть не погибли под колесами маршрутки. Происшествие случилось 14 февраля на пересечении улицы Городской вал и проспекта Ленина. Момент аварии зафиксировала уличная камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как для пешеходов загорается зеленый свет светофора и мама с санками начинает переходить дорогу по переходу. В этот момент на них вылетает маршрутка и задевает санки. Их отбрасывает, ребенок падает на землю.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Фото: читатель "КП-Ярославль"

— Авария случилась около 8 часов 40 минут утра у дома № 61а по проспекту Ленина. За рулем автобуса ПАЗ находился 56-летний водитель. Ребенка с места происшествия увезли в больницу для уточнения диагноза, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время идет проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Маршрутка сбила санки с ребенком. Ярославль. 14.02.19 Видео: "Ярнет"..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru

ИСТОЧНИК KP.RU