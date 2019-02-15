2019-02-15T11:23:30+03:00
Происшествия

В Ярославле на проспекте Фрунзе сбили 10-летнюю девочку

Мама ребенка рассказала, что малышка лежит в больнице
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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После аварии на проспекте Фрунзе в Ярославле 10-летняя девочка попала в больницу. Фото: Андрей Олофинский/"Подслушано у водителей/Ярославль", vk.com.После аварии на проспекте Фрунзе в Ярославле 10-летняя девочка попала в больницу. Фото: Андрей Олофинский/"Подслушано у водителей/Ярославль", vk.com.
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В Ярославле на проспекте Фрунзе, в районе дома №69а, сбили 10-летнюю девочку. ДТП произошло около 17 часов 14 февраля. Очевидцы пишут в соцсетях, что у ребенка было лицо в крови и болела нога.

- По предварительной информации, на девочку наехал автомобиль «Киа», которым управляла 43-летняя женщина. Ребенок доставлен в больницу, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

В соцсетях мама ребенка написала, что у девочки зафиксировано сотрясение мозга, сломана голень, кости таза, два верхних зуба.

- Вставать нельзя, только лежать в определенном положении, - рассказала женщина.

Есть информация о том, что ребенок бежал через дорогу на красный свет и машина просто не успела затормозить. Но достоверные сведения об обстоятельствах аварии станут известны после проверки ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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