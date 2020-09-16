Убитые сестры из Рыбинска перед смертью были изнасилованы

Возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование" Фото: СУ СКР по Ярославской области

Две сестры из Рыбинска 8 и 13 лет перед смертью были изнасилованы.

- В ходе предварительного следствия также установлен факт совершения сексуального насилия в отношении детей, в связи с чем возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ, которое соединено с ранее возбужденным, - сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Напомним, что сегодня глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование громкого уголовного дела в центральный аппарат комитета.

Подозреваемый в убийстве, а теперь, судя по всему, и в изнасиловании двух девочек сожитель их матери сейчас находится в бегах. В Рыбинск к своему новому возлюбленному, с которым она познакомилась в Интернете, женщина с двумя детьми переехала из Омска. Вместе они прожили около месяца.