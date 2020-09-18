Прятался в заброшках и кустах. Как задерживали подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске

Подозреваемого задержали в Рыбинске. ФОТО: СК РФ

Следственный комитет РФ сообщил о задержании подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске. 41-летний отчим детей с 15 сентября скрывался от правоохранительных органов.

Задержали возможного убийцу и насильника маленьких девочек недалеко от места преступления. Кстати, Виталий Молчанов так и не сменил одежду, ходил в черно-красной спецовке.

Искали рыбинца около 200 полицейских. Оперативники, проанализировав все имеющиеся у них данные, определили места возможного появление подозреваемого. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области, Молчанова взяли при «прочесывании» местности в районе садоводческих товариществ и ГСК Рыбинска. Увидев полицейских, вероятный убийца попытался спрятаться. Известно, что оба дня он провел в заброшенных домах.

В ближайшее время его доставят на допрос к следователям.Во время задержания, Молчанов признался, что совершил преступление.