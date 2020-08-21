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В Ярославле в жилом доме взорвался газ

Один человек погиб, четыре человека пострадали
Полина ВачнадзеПолинаВачнадзе
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Взрыв произошел около 19 часов. Фото предоставлено очевидцами

Взрыв произошел около 19 часов. Фото предоставлено очевидцами

В Ярославле в доме № 5 корпус 2 на улице Батова сегодня, 21 августа прогремел взрыв. Брагинцы услышали сильный хлопок около 19.15. Как сообщают в пресс-службе регионального Управления МЧС, обрушились перекрытия с 6 по 1 этаж.

На данный момент из официального источника в правительстве региона известно о четырех пострадавших и одной погибшей 66-летней женщине. Она проживала на 4 этаже во втором подъезде.160 человек эвакуированы, люди в панике выбегали из дома.

На место выехала спецтехника, работают два кинолога с собаками и четыре психолога. В администрации Дзержинского района развернут оперативный штаб, сейчас составляются списки жильцов разрушенного дома. Также там оказывается вся необходимая помощь пострадавшим.

- Составлен список людей, кому негде ночевать этой ночью. На данный момент нет желающих остаться в гостинице "Которосль", где предоставляются номера для пострадавших, в основном все разъезжаются по родственникам, - сообщили в правительстве Ярославской области.

К работе уже подключились волонтеры. На своих машинах они развезли по родным и друзьям около 10 семей.

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Фото: Светлана Крутикова

СКР по Ярославской области возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека". Прокуратура региона также проводит проверку.

Как стало известно КП-Ярославль, последняя проверка газового оборудования в этом доме проводилась в январе.

Информация будет обновляться.

ЧППроисшествия: ЧП

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