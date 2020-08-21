Под завалами дома в Ярославле ищут двух человек, в том числе ребенка. ВИДЕО

На улице Батова в Ярославле продолжаются спасательные работы

На улице Батова в Ярославле продолжаются спасательные работы. Ведутся поиски двух человек, в том числе одного ребенка - 8-летнего мальчика. На данный момент известно о четырех пострадавших и об одном погибшем жителе дома - 66-летней женщине. Она проживала во втором подъезде на 4 этаже.

Как сообщает правительство региона, на место ЧС в Ярославль направлена группировка от центра "Лидер" - 17 человек личного состава и 4 единицы техники. Также прибудут 50 специалистов из Ногинского спасательного центра. Готовится к отправке в Ярославль комплекс "Струна" для обследования здания.

Губернатор региона Дмитрий Миронов решил прервать свой отпуск, чтобы лично разобрать в причинах ЧП и организовать оказание помощи всем пострадавшим.