Профессор РАН рассказал, как черный дождь в Ярославской области повлияет на растения, грибы, ягоды и воду

Все профильные службы продолжают мониторить состояния воздуха, воды и почвы в зоне поражения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Осадки с сажей, выпавшие 14 июня в Рыбинском, Некоузском, Брейтовском и Мышкинском округах Ярославской области из-за горения резервуара с топливом, не представляют угрозы ни для человека, ни для растительного и животного мира. По словам токсиколога, профессора, заведующий лабораторией физиологии и токсикологии водных животных Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук Григорий Чуйко проведенные анализы показали, что осадки состоят из мелкодисперсных частичек сажи без значительных примесей мазута.

"Если это одноразовое явление и в таком количестве, как у нас, это неопасно. Дождь пройдет, все смоет, и не будет ничего", – сказал Григорий Чуйко.

Сажа - это продукт неполного сгорания. Если она попадает в воду или на почву в небольших количествах, то специальной очистки не требуется. Нет опасности ни для здоровья людей и животных, ни для урожая, в том числе грибов и ягод в лесах. Критического воздействия на рыб, зоопланктона и водные растения не наблюдается.

"Также взяли смывы с крыши из бочек, куда сливается вода. На следующей неделе результаты будут готовы и мы сообщим о них дополнительно. Если они покажут отсутствие токсического эффекта - я думаю, так и будет, то в более глубоком химическом анализе нет необходимости", - сказал Григорий Чуйко.

Несмотря на это, профессор все же советует тщательно мыть фрукты, овощи и зелень. А при обнаружении в воздухе взвеси, использовать защитные маски.

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