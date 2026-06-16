Губернаторский и народный контроль проверили места загрязнения продуктами горения в Ярославской области

Экологической катастрофы в Ярославской области нет. Фото: Правительство Ярославской области.

Специалисты профильных ведомств устраняют последствия атаки вражеских беспилотников, после которых произошло возгорание резервуара с топливом. В Рыбинском округе, а также в Некоузском, Брейтовском и Мышкинском округах 14 июня выпал черный дождь – осадки, содержащие продукты горения. В места загрязнения выехали члены «Губернаторского контроля» и народного контроля партии «Единая Россия».

«Жители жаловались, что после возгорания выпали сажевые осадки. Пообщались со спасателями, которые работают на Волковском ручье. Ситуация под контролем. Вся сажа практически собрана, думаю, через день от этих осадков не останется и следа. Был краткосрочный дождь, и выпало не так много сажи. В любом случае берутся пробы воды, воздуха, почвы на исследования. Также отслеживаем водозабор в Рыбинске. Экологической катастрофы нет, это факт», - сказал руководитель рабочей группы «Губернаторского контроля» Андрей Скоркин.

Не наблюдается и изменений в предельных концентрациях вредных веществ.

«Провели обследование территории после обращений. Последствия загрязнения оперативно устранены, и работа по восстановлению продолжается. Посещение станции водоочистки подтвердило, что качество воды остается в норме, и жители получают чистую питьевую воду. Анализы воды проводятся регулярно, два раза в сутки в Рыбинске и каждый час в Ярославле. Мы продолжаем держать ситуацию на контроле и уверены, что никаких опасений для жизни и здоровья наших жителей нет», - уверен заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» сказал Артем Молчанов.

Выпавшие осадки, которые окрасили в черный цвет постройки, урожай и животных, опасности ни для кого не представляют. По словам начальника дежурной смены Центра обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ГБУ «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» Константина Шпилевого, это сажа – такая же, как при лесных пожарах:

«Неприятно, но угрозы нет. Она не создает пленки на поверхностях, пройдут дожди – и она уйдет в землю».

Основная локализация произошла около дамбы из-за ветра и течения, а также у заграждений. Чтобы грязь не попала в Рыбинское водохранилище, спасатели установили боновые заграждения.

Остатки продуктов горения, попавшие в Волковский ручей, вручную собирают в мешки. В основном убирают растения, загрязненные сажей, и песок. Специалисты набрали около 30 мешков, чуть позже их отправят на утилизацию.

«Дежурная смена находится на месте круглосуточно. Будет проводиться разведка, при необходимости мы готовы реагировать, у нас есть все необходимое оборудование», – сказал Константин Шпилевой.

Вода в реке опасений не вызывает. Но специалисты министерства лесного хозяйства и природопользования Ярославской области взяли пробы, результаты будут готовы в ближайшее время.

«Поступает много обращений от жителей, выехали на место, убедились лично: экологической ситуации ничего не угрожает», – рассказал депутат муниципального совета, член партии «Единая Россия» Артем Аристов.