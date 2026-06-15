"Обычная сажа": жителям Ярославской области объяснили, почему идет черный дождь

В Рыбинском округе развернута работа профильных ведомств в связи с осадками, содержащими остатки продуктов горения. ФОТО: администрация Рыбинского округа

В Рыбинске на топливной базе продолжают тушить пожар, который начался после атаки украинских беспилотников в воскресенье, 14 июня.

В социальных сетях жители Рыбинского округа рассказали о черном дожде, выпавшем после налета БПЛА. Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, аналогичные осадки зафиксированы в Некоузском и Мышкинском округах.

"По данным специалистов, эти остатки – обычная сажа, и она неопасна для растений и сельского хозяйства. Такая же образуется во время лесных пожаров. На месте работают региональные министерства, Роспотребнадзор и МЧС России", - уточнил глава региона.

Так выглядели теплицы после дождя. ФОТО: страница администрации Рыбинского района ВКонтакте

Специалисты провели замеры показателей воздуха в ближайшей жилой зоне и не выявили превышения по гигиеническим нормативам.

"Специалисты министерства лесного хозяйства и природопользования взяли пробы воды в Волковском ручье, результаты будут в ближайшее время.Для предотвращения распространения загрязнения в Рыбинское водохранилище установлены боновые заграждения", - сказал губернатор.

В места возможных загрязнений выехали члены "Губернаторского контроля" и народного контроля.

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