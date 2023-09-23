Для школ Рыбинска закупили 255 шахматных наборов

В Информационно-образовательный центр Рыбинска завезли первую партию шахматных наборов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Информационно-образовательный центр Рыбинска завезли первую партию шахматных наборов - 255 штук. На следующей неделе их передадут в школы города. Чуть позже поступят специальные игровые часы и магнитные демонстрационные доски.

- Приехала первая партия наборов, это одна треть от необходимого количества. Будут еще поставки для обеспечения всех школ города. С понедельника начнем передавать шахматы в школы для организации занятий, - рассказал ведущий специалист департамента образования Дмитрий Килинич.

Идея введение внеурочных занятий шахматами в школах принадлежит губернатору области Михаилу Евраеву. Играть в шахматы младшеклассники должны во внеурочное время. Занятия в некоторых ярославских школах только начались, но многие родители уже требуют их отменить. По их словам, из-за шахмат и без того большая нагрузка на детей существенно увеличилась и ребята не успевают в секции, которые им интересны.