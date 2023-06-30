В школах и колледжах Ярославской области планируют ввести уроки по игре в шахматы

Ярославские школьники и студенты будут изучать основы игры в шахматы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выступил с инициативой ввести в школах и колледжах региона уроки по игре в шахматы. Изучить основы игры будут ученики начальных классов и студенты.

- Все знают о том, как положительно влияют шахматы на развитие логики, аналитических и даже творческих способностей. Но главное, что игра нравится детям. Задача взрослых – создать условия. Закупим игровые наборы, которые будут доступны в коридорах и классах. В сельских школах и малых городах площадками для занятий шахматами станут «Точки роста», - рассказал Михаил Евраев.

Сейчас занятия проходят в 50 ярославских школах. По словам главы области, нет задачи «открыть принудительную кузницу шахматных гроссмейстеров».

- Но если они появятся в регионе, будем рады, - написал в своем Telegram-канале губернатор.

На закупку шахматных наборов из бюджета будет выделено порядка 30 миллионов рублей.

Сейчас по всей России обсуждают предыдущую инициативу Михаила Евраева – введение штрафа за плевание в общественных местах. Ярославцев и гостей региона, которые не умеют себя культурно вести, будут наказывать рублем. За первое правонарушение штраф составляет 1,5 тысячи рублей, за повторное – 3 тысячи.