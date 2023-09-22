Введение уроков шахмат в школах Ярославской области вызвало протест со стороны родителей

Во многих школах Ярославской области детей начали обучать игре в шахматы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во многих школах Ярославской области детей начали обучать игре в шахматы. Об этом на своей странице ВКонтакте 21 сентября сообщил глава региона Михаил Евраев. Но, как оказалось, не все родители довольны такой инициативой главы региона.

- Что значит «могут заниматься»? Два обязательных урока шахмат в неделю для всех детей: и желающих, и нежелающих. Похоже, губернатор сказал, а дальше ведомства стали играть в «сломанный телефон», - пишет Оксана Потапова в комментариях к посту Михаила Евраева.

- Ввели обязаловку для детей в ущерб интересам самого ребенка. Теперь дети не успевают на занятия в кружки, которые соответствуют их интересам, так как они их сами выбирали без принуждения. Зачем делать данные занятия обязательными? – вторит ей Elena Rybkina.

- Так это все-таки внеурочное занятие или обязательное? Нам во втором классе наставили по 6 уроков каждый день, кроме вторника. Шахматы два раза в неделю в середине дня. Ничего себе внеурочное занятие! Дети ни в какие секции не успевают. Да и вообще, должны ли восьмилетки по 6-7 часов в школе каждый день проводить, - спрашивает Лали Умарова.

- В школах не спрашивают, по программе губернатора – это обязательная внеурочная деятельность, также как и «Разговоры о важном». Не важно, что преподаватели сами не обучены, видимо, будут учиться вместе с детьми, - пишет Вера Костерина.

В правительстве Ярославской области по поводу обучения педагогов шахматам ответили следующее:

- Курс «Шахматы в школе» будут вести учителя школ, а также привлеченные специалисты, имеющие право на преподавание в общеобразовательных организациях. Подготовке педагогов уделяется особое внимание. На базе ярославского Института развития образования организовано обучение – как в очном, так и в дистанционном формате.

А в региональном министерстве образования пояснили, что на обязательную внеурочную деятельность, которая является частью образовательной программы, отводится не более 10 часов в неделю.

- В рамках внеурочной деятельности обязательно проводятся «Разговоры о важном», занятия по функциональной грамотности, в качестве регионального компонента - уроки шахмат, а для 6-11 классов – уроки по профориентации «Россия – мои горизонты». Остальные занятия - по заявительному принципу. Выбрать занятия для посещения можно из предложенных администрацией школы, - сообщили в министерстве.

Там уточнили, что если школа нарушает требования СанПина, то об этом можно сообщить по телефону 8(4852)31-43-45.