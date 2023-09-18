В Ярославле 20 сентября пройдет день памяти Сергея Пускепалиса

20 сентября - год со дня гибели в ДТП Сергея Пускепалиса. Фото: Борис КУДРЯВОВ

20 сентября исполнится год со дня трагической гибели актера, режиссера, художественного руководителя Волковского театра Сергея Пускепалиса.

Сергей Витауто разбился в ДТП в Ростовском районе. Машина, в которой ехал он и водитель театра Александр Синицын, не вписалась в поворот, - и сначала задела по касательной «Сканию», после чего влетела на встречной полосе под «Даф».

- Жизнь Сергея Витауто Пускепалиса оборвалась год назад 20 сентября в самый разгар Международного Волковского фестиваля. Спустя год в день трагической гибели Сергея Витауто на площадке Дома актера, носящего его имя, состоится показ документальных фильмов о его жизни и творческой судьбе, а также режиссерских работ и картин, в которых он снимался, как актер, - рассказали в пресс-службе театра имени Федора Волкова.

Вход на фильмы бесплатный.

- 12:00 - «Когда меня не будет», документальный фильм Первого канала,

- 13:00 - «Сергей Пускепалис. Манифест о театре», документальный фильм «Российского фонда культуры»,

-14:00 - «И не было лучше брата», х/ф, режиссер Мурад Ибрагимбеков,

- 15:30 - «С любимыми не расставайтесь» и «Сергей», документальные фильмы ГТРК «Ярославия»,

- 16:30 - «Клинч», х/ф, режиссер Сергей Пускепалис.

Документальную картину «С любимыми не расставайтесь», снятую ГТРК «Ярославия» в первые дни после трагедии, покажут 20 сентября на телеканале «Культура».