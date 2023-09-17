Губернатор Ярославской области назвал ущерб от обстрела автобусов

Михаил Евраев пообещал строгое наказание для всех автобусных вандалов. Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал ущерб, причиненный 15-летним подростком общественному транспорту. Вечером 14 сентября на улице Бабича молодой человек из пневматики выстрелил по стеклам двух автобусов, в которых находились пассажиры. Еще один автобус юноша обстрелял на стоянке.

- Установлено, что молодой человек действовал в одиночку. Вопросов много: откуда у него оружие, способное калечить людей и уродовать транспорт, кто воспитал в нем эту жестокость и чувство безнаказанности? На некоторые из них ответит следствие, другие – создадут обширное поле для дискуссий, - написал Михаил Евраев на своей странице ВКонтакте.

По словам губернатора, размер ущерба составил более миллиона рублей. Глава региона пообещал, что и этот хулиган, и те, кто решит последовать его дурному примеру, обязательно будут наказаны.

- Ясно одно: будем находить вандалов и привлекать к ответственности по всей строгости закона. Возбуждение уголовных дел и возмещение нанесенного ущерба, вплоть до ареста имущества - это минимум, - уточнил Михаил Евраев.

В отношении 15-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия". Расследованием занимаются сотрудники регионального СКР.