В Ярославле нашли подростка, который расстрелял из пневматики три автобуса

Сотрудники уголовного розыска нашли хулигана, который стрелял по стеклам ярославских автобусов. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Сотрудники уголовного розыска нашли хулигана, который вечером 14 сентября стрелял по стеклам автобусов. Нарушителем общественного порядка, не на шутку испугавшим пассажиров общественного транспорта, оказался 15-летний подросток. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия".

По указанию прокурора региона Александра Лоренца, дело было передано для расследования в следственные органы ярославского управления СК России.

- Свою вину юноша признал в полном объеме. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Два ярославских автобуса попали под обстрел из пневматики вечером 14 сентября. Автобусы №58 и №97С, принадлежащие перевозчикам "Стартранс" и "Гирфтранс", находились на линии и ехали с пассажирами. К счастью, никто из людей не пострадал.

- Впоследствии появилась информация о повреждении в ночь с 14 на 15 сентября третьего автобуса, также принадлежащего ООО "Гирфтранс", - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Всем трем машинам причинен значительный ущерб. Возмещать его придется, скорее всего, родителям или опекунам юного хулигана.