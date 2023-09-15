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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 7:02

В Ярославле неизвестные обстреляли автобусы №58 и №97С

В Ярославле ищут хулиганов, выстреливших в пассажирские автобусы
Полина Вачнадзе
Вечером 14 сентября на улице Бабича в Ярославле хулиганы обстреляли два пассажирских автобуса.

Вечером 14 сентября на улице Бабича в Ярославле хулиганы обстреляли два пассажирских автобуса.

Вечером 14 сентября на улице Бабича в Ярославле пока еще неизвестные хулиганы обстреляли два пассажирских автобуса - №58 и №97С, принадлежащие перевозчикам «Стартранс» и «Гирфтранс». Люди, к счастью, не пострадали.

- Прилетели два выстрела во время движения. В обе двери, - пишет в соцсетях пассажир одного из автобусов.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности стрелков. Прокурор Ярославской области Александр Лоренц поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль.